Julgamento de suspeitos de matar engenheira é adiado

Em seu despacho, o juiz Fábio Uchôa Pinto de Miranda Montenegro, da 1ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, informou que a data da audiência será marcada depois que forem providenciadas cópias de CDs com informações do processo, entre elas as imagens do carro de Patrícia, além da cópia do Inquérito Policial Militar, "com a finalidade de resguardar a ampla defesa dos réus".

A engenheira desapareceu há um ano. Seu carro foi encontrado às margens do Canal de Marapendi, na Barra da Tijuca, zona oeste. Quatro PMs do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) são suspeitos do crime e estão presos. Na semana passada, a PM fez uma operação na favela da Rocinha para tentar encontrar o corpo de Patrícia depois de revelar que denúncias apontavam que a engenheira teria sido sepultada em um cemitério clandestino. Nada foi encontrado.