Julgamento do caso Amarildo começa com atraso Começou com meia hora de atraso, às 14h30 desta quinta-feira, 20, a primeira sessão da audiência de instrução e julgamento do processo em que 25 policiais militares são acusados pela morte e ocultação do cadáver do pedreiro Amarildo Souza, de 43 anos, desaparecido na favela da Rocinha (zona sul) em julho do ano passado. Nesta primeira sessão, serão ouvidas algumas das 19 testemunhas arroladas pelo Ministério Público, a maioria delas policiais da Divisão de Homicídios (DH) que investigaram o caso. Além dos agentes, foi convocada Elisabeth Gomes de Souza, mulher de Amarildo.