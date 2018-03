Julgamento sobre Lei de Imprensa é adiado para dia 15 Foi interrompido no início da noite de hoje a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) que julga a constitucionalidade da Lei de Imprensa. O relator, ministro Carlos Ayres Britto, votou a favor da ação, do PDT, favorável à revogação da legislação. Segundo ele, a lei foi instituída no período autoritário e não foi recepcionada pela Constituição Federal. O julgamento só será retomado na sessão marcada para o dia 15 de abril.