Julgamento sobre o caso Eliza Samudio é retomado

Tayara foi localizada e, segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, comparecerá ao julgamento. Ela é a única testemunha de defesa. A acusação também conta apenas com o depoimento do policial civil Sirlan Versiani, que é o primeiro a ser ouvido pelos jurados. Todas as demais testemunhas foram dispensadas e a previsão do TJ-MG é de que o julgamento dure dois dias.

Os dois réus são acusados de sequestrar e manter em cárcere privado o filho de Eliza com o ex-goleiro Bruno Fernandes, Bruno Samudio. Cinco mulheres e dois homens compõem o corpo de jurados.