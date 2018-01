Julian Assange, do WikiLeaks, quer deixar embaixada do Equador em Londres O fundador do WikiLeaks, Julian Assange, que está há mais de dois anos na embaixada do Equador em Londres para evitar ser extraditado para a Suécia, disse nesta segunda-feira que planeja deixar o edifício "em breve", mas seu porta-voz afirmou que isso somente poderia acontecer se a Grã-Bretanha permitir.