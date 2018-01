JumpTV e Joost aumentam oferta online de vídeos Desde a evolução de serviços online de vídeo como o YouTube, é grande o interesse em torno de serviços similares e que possam ajudar estúdios de cinema e redes de TV a distribuírem seu conteúdo na internet. O Joost, por exemplo, serviço online de vídeo que está sendo testado pelos fundadores do Skype e do Kazaa, e que já havia formado uma parceria com o conglomerado Viacom (dona das redes MTV e Nickelodeon, entre outras), anunciou na semana passada uma nova parceria, desta vez com a Jump TV, que oferece programação de TV pela internet. Pelos termos do acordo, a empresa canadense irá oferecer gratuitamente alguns de seus programas no Joost, que ainda está em fase experimental. A JumpTVoferece 270 canais de programas de TV de 70 países, entre os quais Albânia, Bahrain, Paquistão e Coréia do Sul, tanto gratuitos quanto por assinatura. Mais acordos com grupos de mídia devem surgir nas próximas semanas, disse um executivo da Joost. Origem A Joost foi fundado por Niklas Zennstrom e Janus Friis, dois empresários escandinavos que criaram o serviço de telefonia via internet Skype, posteriormente vendido ao eBay, e da rede de troca de arquivos Kazaa. A Jump TV lançará inicialmente na Joost séries em espanhol da Colômbia, Peru, e Argentina, e uma comédia em árabe, informou o grupo. A agenda da Jump TV prevê no momento que os próximos canais a serem lançados pelo grupo na Joost trarão programas em romeno, turco, russo e bengali.