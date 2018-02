Jundiaí proíbe uso de animais em testes Laboratórios e instituições de ensino estão proibidos de usar animais vivos em testes científicos que causem sofrimento em Jundiaí (SP). O prefeito Pedro Bigardi (PCdoB) publicou a lei municipal no Diário Oficial desta sexta-feira, 29. "Se houver métodos alternativos, é preciso usá-los", disse ele. O projeto de lei foi de autoria do vereador Leandro Palmarini (PV). O texto foi sancionado após o episódio do Instituto Royal, de São Roque, onde no dia 18 do mês passado ativistas invadiram o local e resgataram 178 beagles.