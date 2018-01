Juntar alunos de vários países Conectar alunos de uma mesma escola é o uso mais comum, por enquanto, das redes sociais na educação. Mas a tendência no futuro é ir além. Ao menos em projetos especiais. Imagine interligar estudantes do mundo inteiro para trocar informações sobre, digamos, astronomia: alunos do Brasil poderiam contar a estudantes de Porto Rico sobre um eclipse que só foi visto por aqui. É isso o que fizeram as escolas I.L. Peretz, de São Paulo, Leonides Morales Rodriguez, de Porto Rico, e Don Evasio Ferraris, da Itália. As três juntaram alunos para produzir, em conjunto e na mesma rede social, um projeto sobre o tema. "Cada escola produziu o seu trabalho. Mas a idéia é que professores e alunos interviessem nos trabalhos uns dos outros", diz o professor brasileiro George Hirata. Os estudantes aprovaram. Da Itália, Giácomo Caldeira, de 12 anos, disse que o mais interessante na experiência foi comparar o ponto de vista de diferentes culturas. "É legal saber a forma como pensam, suas origens..." A estudante Lizzmard Pellicier, de 15 anos, de Porto Rico, diz que nunca tinha imaginado falar com pessoas do Brasil, por exemplo. "Isso ajuda a entender as diferenças." Já no Brasil, Igor Goldstein, de 14 anos, gostou da experiência. "Até consegui alguns amigos, mas só durou 15 dias".