Jurado de calouros Pedro de Lara morre no Rio O ator e jurado de calouros Pedro de Lara, de 82 anos, morreu hoje no Rio de Janeiro. Ele se notabilizou por programas de rádio e, a partir da década de 70, foi jurado do "Show de Calouros" do programa de Sílvio Santos. A família ainda não divulgou a causa da morte. As informações são da TV Globonews.