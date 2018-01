Jurandir Fernandes: SP debate holding Metrô, CPTM e EMTU O secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Jurandir Fernandes, afirmou nesta terça-feira, 5, durante o Fórum Estadão sobre infraestrutura, que existe dentro do governo paulista uma discussão para unir em uma única holding as áreas de obras do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e (CPTM) e da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU).