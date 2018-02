Júri de PMs acusados de extermínio chega a fase final

Os policiais são acusados de assassinar Antônio Carlos Silva Alves, portador de deficiência mental, em outubro de 2008. Na época do crime, a vítima tinha 31 anos. Alves foi encontrado com a cabeça decapitada, as mãos decepadas e um corte na barriga em forma de cruz.

Estão sendo julgados os PMs Anderson dos Santos Salles, Joaquim Aleixo Neto, Moisés Alves dos Santos e Rodolfo da Silva Vieira. As nove testemunhas, sendo quatro de acusação e cinco de defesa, já foram ouvidas. Depois, os réus foram interrogados. A previsão do Tribunal de Justiça é que o júri popular termine por volta das 23 horas.

O grupo de extermínio formado por homens do 37º Batalhão da PM em São Paulo ficou conhecido como ''Highlanders''. O nome é uma alusão ao filme estrelado por Christopher Lambert e Sean Connery na década de 80, em que guerreiros cortavam a cabeça de seus inimigos.