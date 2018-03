Justiça aceita denúncia contra Dantas por tentativa de suborno O juiz federal Fausto Martins De Sanctis, da 6a Vara Criminal de São Paulo, aceitou nesta quarta-feira denúncia contra o banqueiro Daniel Dantas por suspeita de tentar subornar, por meio de dois intermediários, um delegado da Polícia Federal. Hugo Chicaroni e Humberto José da Rocha Braz, assim como Dantas, vão responder pela prática do crime de corrupção ativa, segundo a assessoria da Justiça Federal em São Paulo. Uma fonte próxima às investigações disse que a expectativa é de que os três sejam indiciados também pela Polícia Federal. O controlador do grupo Opportunity está depondo para o delegado Ricardo Saadi, chefe da divisão de repressão a crimes financeiros na sede da PF, em São Paulo. A PF e o Ministério Público Federal (MPF) acusam Dantas de oferecer 1 milhão de dólares a um delegado para fazer com que os nomes dele e de outras duas pessoas fossem excluídos das investigações. Dantas também queria que a polícia abrisse inquérito contra um antigo adversário, segundo a PF. Também nesta quarta-feira a CPI das Escutas Telefônicas da Câmara aprovou a convocação de Dantas para que o banqueiro esclareça seu envolvimento nas outras acusações que pesam contra ele: de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, gestão fraudulenta e evasão de divisas. Dantas também é suspeito de encomendar o monitoramento de telefonemas ex-integrantes do governo, como o ex-ministro Luiz Gushiken, por meio da empresa Kroll. Preso duas vezes na semana passada, quando foi deflagrada a operação Satiagraha da PF, ele foi libertado por um habeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. (Reportagem de André Guilherme e Maurício Savarese)