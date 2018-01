Justiça americana assume investigação em caso de espionagem na HP O Departamento de Justiça dos Estados Unidos assumiu a investigação sobre o caso de espionagem na empresa americana de computadores e impressoras Hewlett-Packard, informou nesta segunda a companhia. A HP admitiu na semana passada que, como parte de uma investigação interna para determinar que deu informação à imprensa sobre decisões e atividades da empresa, contratou uma equipe de investigadores particulares que espionaram seus diretores e um grupo de jornalistas. Os investigadores espionaram as ligações telefônicas feitas por dois repórteres da "Cnet", um site de notícias especializado em tecnologia com sede em San Francisco, outro do "The New York Times" e um do "The Wall Street Journal". As agentes particulares teriam utilizado identidades falsas para obter registros telefônicos, uma modalidade conhecida como ?pretexting? (veja mais no link da matéria no final desta página), o que - segundo o procurador-geral da Califórnia, Bill Lockyer - poderia levar à apresentação de acusações criminais. "Claramente foi cometido um crime neste caso", disse Lockyer em declarações ao "San Francisco Chronicle". "O que não está claro é por parte de quem. Até onde chega a responsabilidade?", perguntou o procurador. O caso foi discutido no diretório da companhia e levou um diretor a pedir a renúncia da presidente da companhia, Patricia Dunn, responsável por autorizar a investigação para descobrir que fontes os repórteres tinham utilizado. Dunn disse na sexta-feira passada que não pretendia deixar o cargo à frente da multinacional, mas a imprensa local especula que poderia haver uma renúncia em uma nova reunião do Conselho de Administração prevista para a tarde de ontem.