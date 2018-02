Justiça autoriza operação parcial da Heringer no Paraná A Justiça Federal de Paranaguá (PR) autorizou a Fertilizantes Heringer a retomar parcialmente as operações no município paranaense. Segundo decisão da Vara Federal e do Juizado Especial Federal de Paranaguá anunciada ontem, a empresa poderá reativar as operações de suas unidades misturadoras no local. As unidades de acidulação e de granulação continuam interditadas.