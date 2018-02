Justiça autoriza transferência de Bruno para MG A Justiça autorizou a transferência do goleiro do Flamengo Bruno Fernandes Souza e de seu amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, para Minas Gerais. Os dois estavam no presídio Bangu 2, no Complexo Penitenciário de Gericinó, zona oeste do Rio de Janeiro, desde o início da tarde desta quinta-feira. Eles devem ser conduzidos ainda hoje para a Delegacia de Homicídios de Contagem (MG), que investiga o desaparecimento de Eliza Samudio, e, depois, para uma carceragem da Polícia Civil ou casa de custódia.