Justiça britânica condena homem que morava em aeroporto

Um chef de cozinha que viveu no aeroporto de Gatwick por três anos foi condenado pela Justiça britânica na segunda-feira por violar uma ordem de 2006 que o impedia de entrar no local. Anthony Delaney começou a viver no aeroporto em fevereiro de 2004. No ano seguinte, pelos regulamentos do aeroporto, ele foi banido do local, mas voltou a buscar abrigo em Gatwick. O advogado de defesa, Peter Knight, afirmou ao tribunal que Delaney estava "morando" no aeroporto para ficar "limpo, seco e aquecido". Knight disse ainda que Delaney começou a procurar abrigo no aeroporto depois que perdeu um emprego que incluía moradia em 2004. "É um crime que veio com o desespero, ele não quer continuar vivendo assim", disse o advogado. Delaney vai permanecer sob custódia da polícia até a decisão de sua sentença, que será anunciada em 10 de março. Segundo Richard Hayward, juiz responsável pelo caso, a decisão de manter Delaney sob custódia tem o objetivo de evitar que ele volte ao aeroporto. O caso atraiu a atenção da mídia pela semelhança com a história contada no filme O Terminal, de Steven Spielberg, em que Tom Hanks interpreta um homem que mora no aeroporto JFK, em Nova York.