Justiça britânica liberta Ronald Biggs

O britânico Ronald Biggs, que participou do assalto a um trem pagador em 1963 e estava preso na Grã-Bretanha desde 2001, após passar décadas foragido no Brasil, vai ser libertado, informou o ministro da Justiça britânico, Jack Straw.

O perdão foi dado com base nas condições de saúde de Biggs, que completa 80 anos no sábado.

"Evidências médicas mostram que Biggs está bastante doente e sua condição se deteriorou recentemente, culminando em uma nova internação hospitalar", disse Straw por meio de um comunicado.

"Sua condição não deve melhorar", disse.

Sem arrependimento

O Parole Board of England and Scotland, órgão britânico que analisa pedidos de liberdade condicional, já tinha feito um pedido pela libertação de Ronald Biggs.

O ministro Straw, no entanto, recusou a liberdade condicional no começo de julho. Ele afirmou na ocasião que Biggs "não demonstrou arrependimento nenhum" por suas ações e "buscou escandalosamente a (cobertura da) imprensa".

Biggs, que em 1963 participou de um assalto a um trem, foi preso, fugiu da prisão e viveu foragido no Brasil por cerca de 30 anos.

Em 2001, ele retornou voluntariamente para a Grã-Bretanha.

Saúde

Biggs foi internado no Hospital da Universidade de Norwich, no leste da Inglaterra, na semana passada, desta vez com pneumonia grave.

O filho dele, Michael Biggs, que fez sucesso no Brasil há mais de 20 anos como o Mike do grupo infantil Turma do Balão Mágico, afirmou que o estado de saúde do pai piorou.

"Ele está pior do que nunca. Os médicos me disseram para correr para lá", disse.

No mês passado, Biggs foi internado no mesmo hospital por causa de uma fratura e uma infecção e voltou para a prisão no dia 17 de julho. Ele já havia sido internado em diversas outras ocasiões.

Biggs sofre de pneumonia e já fraturou o quadril, a bacia e a espinha. Segundo os parentes, ele também já sofreu três derrames e não consegue comer, falar ou andar.