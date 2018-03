Justiça condena acusado de pedofilia em MG

Segundo o Ministério Público Federal (MPF), o suspeito preso na Grande BH, que é casado e pai de dois filhos, foi preso em casa em junho de 2011 e a PF apreendeu dois notebooks e uma perícia constatou que ele havia compartilhado 173 imagens e oito vídeos pornográficos com crianças e adolescentes. No julgamento, o acusado admitiu que usava rede de compartilhamento de arquivos, mas negou a prática de pedofilia e alegou que deletava arquivos com este tipo de conteúdo, sobre o qual "não tinha controle".

Para a Justiça, porém, os arquivos encontrados nos computadores do réu indicam que ele cometeu o crime "tantas e repetidas vezes" e o acusado foi condenado a três anos, um mês e 15 dias de prisão por disponibilizar, transmitir ou distribuir pela internet material de pornografia com crianças ou adolescentes. A pena foi convertida em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de cinco salários mínimos - R$ 3,6 mil.