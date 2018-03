Justiça condena adolescente que filmou assassinato em celular

A Justiça britânica condenou uma adolescente britânica que confessou ter filmado em um telefone celular o espancamento que resultou na morte de um homem, em setembro de 2007. A adolescente foi acusada de auxiliar e ser cúmplice no homicídio de Gavin Waterhouse, de 29 anos. Ele morreu por causa de um rompimento no baço e ferimentos internos causados pelo espancamento. Segundo a Promotoria Britânica, a decisão judicial foi um marco na história da justiça do país, já que, segundo as autoridades, esta seria a primeira vez que uma pessoa que filmou, porém não participou do espancamento, é condenada. A adolescente, de 15 anos, foi enviada para um centro de segurança e irá continuar sob custódia da justiça até a divulgação de sua sentença. Os outros jovens que participaram do incidente - de 17 e 19 anos - também confessaram o crime e aguardam a sentença. Filmagens Incidentes em que um espancamento é filmado, geralmente por câmeras de telefones celulares, são comuns no Reino Unido e recebem o nome de happy slapping (surra divertida, em tradução livre). Os incidentes teriam começado em 2004, com jovens no sul de Londres. O nome foi mencionado pela primeira vez na mídia em 2005, quando o jornal britânico The Times publicou uma reportagem sobre a onda deste tipo de incidente nas escolas. Algumas autoridades políticas e críticos de mídia acusam os programas de televisão Jackass e Dirty Sanchez - nos quais os apresentadores protagonizam atos bizarros e, por vezes, violentos em frente às câmeras - de terem inspirado os jovens a iniciar a gravação de ações violentas. Mensagem Para a promotora Judith Naylor, o caso da condenação da adolescente envia uma mensagem clara aos jovens. "A mensagem é esta: Se você fica de lado e assiste seus amigos cometerem um crime brutal e filma estes incidentes para sua diversão e de outras pessoas, suas ações não serão ignoradas pela lei e a acusação pode acontecer", diz Naylor. De acordo com Neil Atkinson, da Associação das Vítimas do Norte da Inglaterra (NEVA, na sigla em inglês), "é revoltante pensar que pessoas celebrem a dor e o sofrimento e até a morte de alguém como claramente aconteceu neste caso". Ele disse ainda que a NEVA acredita que os três adolescentes que cometeram o crime deveriam receber sentenças longas e se diz preocupado sobre "as sentenças fracas" dadas aos criminosos no Reino Unido. "Se eles passarem apenas um ou dois anos na prisão, serão o tipo de pessoas que saem curadas ou dissuadidas com esta sentença tão curta? O bom senso diz que não", afirmou. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.