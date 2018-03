Justiça condena Google Brasil por falso perfil no Orkut A empresa Google Brasil, administradora da rede de relacionamentos Orkut, pagará indenização de R$ 10 mil por danos morais a um usuário que descobriu na comunidade um falso perfil em que ele era citado como homossexual. O estudante, que não teve o nome divulgado, pediu a retirada do perfil da rede e reivindicou a indenização porque a empresa "permitiu que a página fosse criada com imagens e mensagens pejorativas, que desrespeitam a vida privada" .