Justiça condena jovens que agrediram doméstica no Rio Os cinco jovens acusados de espancar a empregada doméstica Sirlei Dias de Carvalho em um ponto de ônibus, no Rio, em junho de 2007, foram condenados ontem pelo juiz Jorge Luiz Le Cocq D''Oliveira, da 38ª Vara Criminal do Rio. A condenação de todos foi por roubo com concurso de pessoas, com o valor da multa diária de dois salários mínimos. Felippe de Macedo Nery Netto e Rubens Pereira Arruda Bruno foram condenados a seis anos de reclusão em regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 40 dias-multa. Leonardo Pereira de Andrade e Julio Junqueira Ferreira foram condenados a seis anos e oito meses de reclusão em regime inicial semi-aberto e ao pagamento de 60 dias-multa. Já Rodrigo dos Santos Bassalo da Silva, que já tinha antecedente criminal (roubo com emprego de arma de fogo) foi condenado a sete anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 80 dias-multa. Rubens, Rodrigo, Leonardo e Júlio foram absolvidos da acusação de lesão corporal contra Ângela Maria Gomes dos Santos. Felippe e Leonardo foram absolvidos da mesma acusação contra Ana Lúcia Cordeiro Julião da Costa. Ambas são garotas de programa e, nos dois casos, não houve prova de materialidade, pois Ângela não foi atendida pelo Instituto Médico Legal (IML) por estar sem documentos e Ana Lúcia se submeteu a exame médico-legal apenas uma semana depois. Os réus ainda poderão recorrer da decisão, segundo o Tribunal de Justiça, porém devem permanecer presos até então, com exceção de Felippe, que obteve uma liminar favorável em um habeas-corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, que ainda está em vigor, para permanecer em liberdade.