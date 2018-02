Justiça condena mãe por cyberbulling

A mãe de um jovem que praticou cyberbulling em Carazinho, Rio Grande do Sul, foi condenada em segunda instância a pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais ao ofendido. A relatora do acórdão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargadora Liége Puricelli Pires, considerou que os pais têm o dever de guardar, orientar e zelar pelos filhos menores e respondem civilmente pelos ilícitos praticados. Na época das ofensas, os envolvidos eram menores e estudavam juntos na mesma classe.