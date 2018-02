Justiça de Minas recebe pedido de habeas para Bruno

De acordo com o TJ, o pedido de habeas corpus foi distribuído na noite de ontem em Contagem, mas ainda não foi encaminhado ao juiz para ser analisado. Procurado, o advogado de defesa do jogador Ércio Quaresma não foi encontrado. Também ontem, o advogado Marco Antonio de Siqueira pediu o relaxamento da prisão do primo do goleiro Sérgio Rosa Sales, de 22 anos, que também está sendo investigado por suspeita de envolvimento no crime. Ele está detido no Centro de Remanejamento de Presos São Cristóvão, em Belo Horizonte.

Ontem, uma busca da Polícia Civil localizou vestígios de sangue humano em um quarto na residência do sítio do goleiro, em Esmeraldas, também na região metropolitana de Belo Horizonte. O cômodo foi apontado por Sales como um dos locais em que Eliza foi mantida em cativeiro antes de ser executada. O suposto sangue foi localizado em um colchão. De acordo com a delegada Alessandra Wilke, peritos encontraram também fios de cabelo na casa. O material recolhido passará por análise e exame de DNA, que poderá comprovar se são da ex-amante de Bruno.