Justiça de NY condena atriz que xingou marido no YouTube

A atriz britânica que ganhou fama no YouTube por postar vídeos contra o marido no internet foi condenada pela Justiça de Nova York na última segunda-feira, 20, e deverá deixar o luxuoso apartamento dos dois na Park Avenue em um mês. O juiz Harold Beeler aceitou o pedido de divórcio do produtor da Broadway Philip Smith, 77, porque entendeu que Tricia Walsh Smith, 49, lançou uma "campanha" no YouTube para humilhá-lo. Veja os vídeos: Youtube: Tricia Walsh Smith - parte I Youtube: Tricia Walsh Smith - parte II A seu favor, a atriz disse que decidiu fazer os vídeos contra o marido "milionário" porque ele ameaçava deixá-la sem nenhum centavo. Philip Smith é presidente da Shubert Organization, que possui teatros da Broadway e casas de show. Os vídeos com os monólogos de Tricia foram vistos por milhões de pessoas no YouTube. Ainda na decisão, o juiz ordenou que Philip pague imediatamente US$ 50 mil a Tricia e US$ 700 mil em 30 dias por conta de um acordo pré-nupcial assinado antes do casamento, em 1999. A atriz se disse feliz com o resultado e afirmou não estar arrependida de ter feito os vídeos.