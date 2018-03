Justiça decreta prisão de empresário por atropelamento A Justiça de Ribeirão Preto, no interior paulista, decretou nesta sexta-feira, 21, a prisão do empresário Alexsandro Ishisato de Azevedo, de 37 anos, procurado por atropelar 12 pessoas durante manifestação contra a tarifa de ônibus na noite passada. Ele está foragido e teria deixado a cidade de ônibus, sendo seu carro localizado no condomínio de luxo onde reside.