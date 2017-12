Justiça decreta prisão preventiva de delegado em SP

O delegado é acusado de cobrar propina de empresas da cidade que faziam a inspeção de veículos, necessária em caso de venda ou transferência. As investigações do Ministério Público Estadual mostraram que o esquema operava desde 2010 e, nesse período, o delegado, seu filho e o vereador arrecadaram pelo menos R$ 300 mil. O valor era cobrado por veículo e a arrecadação do dinheiro era feita pelo vereador. Douglas estaria envolvido com a contabilidade do esquema, que funcionava também em Tapiraí, cidade próxima. De acordo com os advogados dos dois acusados presos, eles negam os crimes e será pedido que respondam em liberdade pelas acusações.