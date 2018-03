Justiça determina que Feira da Madrugada fique aberta O juiz Victorio Giuzio Neto, da 24ª Vara Federal derrubou na tarde desta quarta-feira, 8, a portaria da Prefeitura que determinava a saída dos comerciantes da Feira da Madrugada, no Brás, região central de São Paulo. Publicada no dia 30 no Diário Oficial, ela determinava que eles deveriam deixar o local até a meia-noite de quinta-feira, 9. Alguns já começaram a se retirar da feira.