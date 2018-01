Justiça do Rio decide manter manifestantes em liberdade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio decidiu nesta terça-feira, 12, manter em liberdade os 23 manifestantes acusados de praticar atos violentos durante protestos de rua. Dois juízes tiveram o mesmo entendimento do desembargador Siro Darlan, que havia concedido habeas corpus aos ativistas - uma parte deles, presa durante a Copa do Mundo -, por acreditar que não havia provas contra eles.

O Ministério Público havia questionado Darlan, citando a investigação da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI). O inquérito concluiu que os manifestantes formam uma quadrilha, que fabricou e distribuiu bombas para atacar a polícia durante manifestações.

O advogado Marino D''Icarahy, que havia solicitado o habeas corpus para as 23 pessoas, comemorou: "A vitória mais importante de hoje é que, de fato, todos terão direito de responder a todo o processo em liberdade. Se, chegando ao julgamento na primeira instância, porventura forem condenados, terão direito a pedir recurso em liberdade."

O advogado informou que vai recorrer de três restrições impostas a seus clientes: a de não poderem se ausentar do Rio de Janeiro sem autorização judicial, a de terem de se apresentar à Justiça regularmente e a que os impede de participar de manifestações.