Justiça do Rio decreta prisão de PMs que liberaram carro

A defesa do atropelador afirma que o cabo Marcelo de Souza Bigon e o sargento Marcelo Leal Martins teriam cobrado R$ 10 mil para não registrar a ocorrência na delegacia. Os PMs estão presos administrativamente no 23º Batalhão do Leblon. Em nota, o Ministério Público, que ofereceu denúncia contra os militares, afirma que "o fato sem dúvida abala o nome da Instituição, bem como faz nascer e crescer o sentimento de impunidade e do chamado ''jeitinho'' para resolver as coisas". Rafael Mascarenhas morreu atropelado no último dia 20 dentro do Túnel Zuzu Angel, na Gávea, na zona sul da cidade.