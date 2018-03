Justiça do Rio retoma audiência do caso Amarildo Será retomada às 13h desta quarta-feira , 12, a audiência de instrução e julgamento do processo em que 25 policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Favela da Rocinha, na zona sul do Rio, são acusados de envolvimento no sumiço e morte presumida do pedreiro Amarildo Dias de Souza, de 43 anos.