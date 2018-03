Justiça do Rio suspende obras na Marina da Glória

RIO - A Justiça Federal do Rio cancelou contrato firmado em 1996 entre a Prefeitura do Rio e a Empresa Brasileira de Terraplanagem e Engenharia (EBTE) para administrar e promover obras na Marina da Glória, na zona sul do Rio. A decisão, emitida no último dia 21 pelo juiz Vigdor Teitel, da 11ª Vara da Justiça Federal, pode comprometer as reformas na Marina programadas pelo empresário Eike Batista, mas ainda cabe recurso.

A EBTE administrou o local de 1997 e 2009, quando foi comprada pela REX, do empresário Eike Batista. Eike desenvolveu um novo projeto e pretende promover uma ampla reformulação da Marina, que ganhará um centro de convenções e 50 lojas. Mas essas obras estão em risco porque a decisão judicial ordena que as obras realizadas na Marina desde 1997 sejam desfeitas. Novas reformas só seriam possíveis após outra autorização.

A ação popular foi proposta por dez cidadãos em 1999, quando Eike ainda não era o dono da EBTE. Essa empresa venceu uma licitação lançada pela Prefeitura do Rio em 1996 e foi acusada de não realizar as obras de melhoramento no prazo previsto em contrato (dois anos). Além dela, figuram como réus dessa ação os ex-prefeitos Cesar Maia (1993-1996) e Luiz Paulo Conde (1997-2000), a prefeitura, a União, um responsável pelo patrimônio da União no Rio (porque a Marina é área cedida pela União à Prefeitura do Rio) e uma empresa que foi absorvida pela EBTE.

Na sentença, o juiz Vigdor Teitel afirma que a exploração comercial não pode ser o principal objetivo do equipamento. “A exploração comercial da Marina da Glória está diretamente relacionada com sua aptidão natural (eminentemente náutica) e com a observância dos interesses coletivos dos usuários do local, não se concebendo que o desenvolvimento de atividades comerciais em uma marina se identifique com a exploração de empreendimentos e complexos comerciais", escreveu o juiz.

Em nota, a REX afirmou que não é parte na ação judicial e por isso está apenas acompanhando o trâmite do processo. Segundo a empresa, como é de primeira instância, a decisão não afeta a concessão da Marina.