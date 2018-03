Justiça do RS condena 29 réus da Operação Rodin A Justiça Federal de Santa Maria (RS) condenou 29 dos 44 acusados pelo Ministério Público Federal (MPF) de envolvimento com fraudes no Detran do Rio Grande do Sul detectadas pela Polícia Federal em 2007 durante a Operação Rodin. A decisão, tomada pelo juiz federal Loraci Flores de Lima na quinta-feira, 22, foi noticiada pelo site da instituição nesta sexta-feira. O texto não cita, no entanto, o nome dos condenados. Todos podem recorrer ao Tribunal Regional Federal, com sede em Porto Alegre.