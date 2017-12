Justiça do RS obriga grávida ao parto por cesariana A Justiça do município de Torres, no litoral do Rio Grande do Sul, obrigou uma mulher grávida a fazer uma cesariana para garantir o direito à vida dela e do nascituro. A gestante procurou o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes por estar sentindo dores abdominais e lombares. A médica que prestou atendimento constatou que o bebê estava em pé dentro do útero, o que tornaria o parto natural uma situação de risco, e recomendou a cesariana. A mulher se recusou ao procedimento, assinou termo de responsabilidade e deixou o hospital. O Ministério Público foi informado e ajuizou medida de proteção. A juíza de Direito Liniane Maria Mog da Silva acolheu o pedido e determinou a condução coercitiva da mulher ao hospital. A cesariana foi feita na madrugada desta terça-feira, dia 1º. A mãe e o bebê passam bem.