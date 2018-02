Justiça Eleitoral paulista convocará 400 mil mesários A Justiça Eleitoral de São Paulo encerra no dia 4 de agosto a convocação de cerca de 400 mil mesários para trabalhar nas eleições gerais de 3 de outubro. De acordo com a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), em todo o Estado serão instaladas 81,5 mil mesas receptoras de votos, com cinco integrantes cada. Só na capital atuarão 114 mil mesários - 28,5 % do total das convocações.