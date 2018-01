Justiça Federal barra ação do MP contra TV digital O juiz da 20ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte, Itelmar Raydan Evangelista, indeferiu nesta quarta-feira, 30, a petição inicial da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o decreto presidencial que implantou a TV digital no País. O magistrado decidiu não examinar o mérito da ação, mas considerou a impossibilidade jurídica do pedido. Ele citou o artigo 295, inciso I, do Código de Processo Civil. A Procuradoria da República em Minas sustenta que o ato de implantação da TV digital no País está "repleto de ilegalidades". Na ação, o MPF pedia que a Justiça suspendesse liminarmente todos os efeitos do decreto, ou, pelo menos dos seus artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. Foram listados pelo menos cinco violações a diferentes leis e à Constituição. A Procuradoria da República informou que não havia tido acesso à sentença e por isso não iria comentá-la. A assessoria do MPF, no entanto, adiantou que os procuradores deverão recorrer da decisão. O processo de escolha do padrão digital no Brasil foi marcado por polêmicas e lobbies das emissoras de TV aberta e das operadoras de telefonia celular. No decreto assinado no final de junho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo optou pelo padrão japonês (ISDB), mas determinou a incorporação de inovações tecnológicas nacionais. Foi estipulado um prazo de 60 dias para a regulamentação do decreto e de 18 meses para o início das transmissões comerciais.