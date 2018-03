Justiça Federal de SP alerta para falsos e-mails A Justiça Federal de São Paulo alertou hoje que não realiza nenhuma intimação via correio eletrônico. O aviso partiu depois que alguns cidadãos de Araraquara, a 273 quilômetros da capital paulista, informaram à Justiça que receberam e-mails falsos com o brasão da República, pedindo o comparecimento no órgão federal. A orientação aos munícipes é para não abrir o e-mail suspeito, nem clicar no link anexado. Segundo a Justiça, ao clicar no ícone da mensagem, a vítima tem os dados clonados pelos criminosos virtuais, como senhas de contas bancárias e de cartões de crédito. O Ministério Público Federal (MPF) da cidade abriu uma investigação para apurar os fatos.