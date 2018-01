Justiça Federal quebra sigilo de usuários do Orkut A Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público Federal (MPF) ordenando que a Google Brasil forneça os dados de perfis do site de relacionamentos Orkut indispensáveis à identificação dos usuários objeto de investigação penal. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 31, pelo juiz federal da 17ª Vara Cível, José Marcos Lunardelli. A ação civil pública foi proposta para obrigar a Google Brasil a fornecer os dados dos usuários que têm praticado crimes contra os direitos humanos, como pornografia infantil e racismo. Segundo o MPF, mesmo quando cumpridas as ordens de quebra de sigilo, o braço brasileiro da empresa fornece os dados de maneira incompleta, o que impossibilita a identificação dos criminosos. Do outro lado, a Google Brasil alega que não tem acesso a todos os dados do Orkut porque eles estão hospedados em servidores localizados nos EUA, e são gerenciados pela empresa Google Inc. O juiz entendeu, no entanto, que "os documentos acostados aos autos demonstram que a empresa Google Brasil não tem cumprido com a presteza necessária as ordens judiciais de quebra de sigilo de dados ou, quando tem prestado informações, faz de forma insatisfatória". A decisão judicial diz ainda que "(...) não há relevância o fato de os dados estarem armazenados nos EUA, já que a totalidade das fotografias e das mensagens investigadas pelo Ministério Público foram publicadas por brasileiros, a partir de conexões de internet feitas no território nacional". O juiz concluiu dizendo que é dever da Google Brasil cumprir as ordens judiciais, entregando os dados dos perfis solicitados e fixou o prazo de 15 dias, sob pena de multa cominatória diária de R$ 50 mil para cada decisão judicial não atendida pela ré. Em uma longa nota divulgada à imprensa, na semana passada, a empresa explicava que o site de comunidades Orkut tem um objetivo positivo, de congregar comunidades de acordo com seus interesses, e que pretendia tomar ações que inibam o uso irregular do serviço.