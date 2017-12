Justiça manda empresas rotular óleo com soja transgênica

A Justiça de São Paulo determinou que as duas maiores fabricantes de óleo de soja do Brasil, Bunge Alimentos e Cargill Agrícola, informem no rótulo da embalagem se o óleo de soja vendido por ambas é fabricado a partir de grão geneticamente modificado. Ambas comercializam algumas das marcas mais conhecidas do mercado, como Soya (Bunge) e Liza (Cargill). Deve constar dos rótulos a imagem do triângulo amarelo com um T no meio e a informação de que o produto foi fabricado com matéria-prima transgênica. A decisão, de primeira instância, foi da 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu a ação civil pública proposta pelo Ministério Público paulista, mandou citar as empresas e concedeu prazo de 30 dias para a que os fabricantes adaptem as embalagens de seus produtos. As empresas podem recorrer.