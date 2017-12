Justiça manda indenizar dona de cão que foi sacrificado

O animal foi morto após ser encontrado perdido nas ruas da cidade em 2012 e, segundo a alegação do Centro de Controle de Zoonoses, estaria com sarna. Esta versão é negada pela família que se viu obrigada a fazer uma campanha para descobrir o paradeiro do cachorro, chamado Gabriel. Depois foi informada que se encontrava no canil, mas quando chegou lá já era tarde. Quem viu o cão e o fotografou, dias antes de ser sacrificado, foi uma pessoa próxima à dona e que conhecia o animal.

De acordo com a decisão, divulgada nesta quinta-feira,13, a prefeitura terá de desembolsar R$ 7 mil a título de danos morais. A administração municipal preferiu não se manifestar enquanto não for notificada oficialmente sobre a determinação.