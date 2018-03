Justiça manda interditar Cadeia de Manhumirim-MG A Justiça acatou um pedido do Ministério Público Estadual (MPE) e determinou a interdição da Cadeia Pública de Manhumirim, na Zona da Mata de Minas Gerais. A decisão, tomada pelo juiz Daniel da Silva Ulhôa na segunda-feira, levou em conta as condições precárias do prédio e a falta de requisitos mínimos para o abrigo de presos, segundo o promotor Samuel Saraiva Cavalcante, autor da ação. Os presos terão de ser transferidos no prazo de 30 dias a partir da sentença. Com capacidade para comportar 30 detentos, a cadeia pública abriga cerca de 90, conforme Cavalcante. "É escancarado o desrespeito quanto à superpopulação", afirmou. "Estava delineando-se o risco de acontecer uma nova tragédia", acrescentou, referindo-se aos 25 presos que morreram queimados em Ponte Nova, em agosto, e aos oito que morreram no início de janeiro em conseqüência de um incêndio na Cadeia de Rio Piracicaba (MG). De acordo com a decisão judicial, a suspensão do funcionamento da Cadeia de Manhumirim é por tempo indeterminado e será revogada depois de juntados aos autos laudos liberando os uso da unidade, com aprovação das redes elétrica, hidráulica e sanitária. Após a adequação das instalações, deverá ser respeitado o limite de 30 presos. Além da superlotação, segundo a Promotoria, foram detectadas dificuldades como péssima condição de segurança, cela reservada para adolescentes infratores - em desrespeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - e "risco iminente" de incêndio ou algum outro acidente por causa da fiação elétrica exposta. Perícia O promotor disse que uma perícia do Corpo de Bombeiros constatou que o local não conta com sistemas de prevenção ou combate ao fogo. Avaliação da Vigilância Sanitária concluiu que a "situação é muito grave". "Não há requisitos mínimos para colocar um ser humano ali dentro." De acordo com Cavalcante, nos últimos meses, a cadeia virou motivo de piada entre a população da cidade por causa da grande quantidade de fugas. A Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds) informou que só se pronunciará sobre a sentença quando for comunicada, oficialmente. A secretaria, porém, alegou que a Polícia Civil de Minas possui um programa de reforma e ampliação de cadeias públicas desde 2005 - 48 unidades foram beneficiadas. Conforme a Seds, para este ano, a previsão é de intervenção em 50 delegacias - quatro iniciadas -, incluindo a de Manhumirim. O custo estimado do investimento é de R$ 20 milhões. A secretaria informou ainda que, em janeiro, logo após a tragédia em Rio Piracicaba, foi criado um comitê integrado de política prisional para realizar intervenções mais imediatas com base num diagnóstico das estruturas das unidades carcerárias da Polícia Civil.