Justiça manda interromper obras de resort em Bertioga Após embargo do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e ação do Ministério Público Federal, o juiz federal substituto Anderson Fernandes Vieira, da 2ª Vara Federal de Santos, atestou que a área onde as obras do Guaratuba Residence Resort, na praia de mesmo nome, na cidade de Bertioga, no litoral sul de São Paulo, é de preservação permanente e que a construção se fundava em autorizações ilegais. Segundo o Ministério Público Federal, o juiz concedeu liminar em ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal local e determinou a interrupção imediata das obras, sob pena de multa de diária de R$ 50 mil em caso de descumprimento da decisão. O Guaratuba Residence Resort é um empreendimento da Eztec, em parceria com Camila Empreendimentos Imobiliários e Avignon Incorporadora. As empresas adquiriram em fevereiro do ano passado o terreno do Senai, que mantinha no local um centro de treinamento, construído após autorização do Ibama, em 1992, cuja legitimidade é questionada pelo MPF. A obra foi embargada pelo Ibama em 12 de dezembro do ano passado. Apesar de localizado em área de marinha e de preservação permanente (a zona costeira é considerada patrimônio nacional pela Constituição Federal), a venda do terreno, que pertencia ao Senai, foi assegurada de forma ilegal por funcionários da prefeitura de Bertioga e do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais. Estes desrespeitaram condições impostas anteriormente pelo Ibama e obrigatoriamente deveriam consultar o órgão, em virtude da autorização de 1992 e pelo interesse federal na área costeira, e desaverbaram as áreas de reserva legal existentes no terreno.