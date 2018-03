Justiça manda plano atender criança com doença rara

A juíza da 1ª Vara Cível de Votorantim, Luciane Carone Nucci Mahuad, acatou o argumento do advogado da família, Antonio Miguel Navarro, de que não se aplica a carência ou o requisito da pré-existência a recém nascido, ainda mais acometido de doença rara. Ela determinou que a criança fosse transferida para o hospital conveniado mais próximo da família e que a internação fosse coberta pelo plano de saúde. De acordo com a mãe da menina, Patrícia de Lacerda da Silva, de 27 anos, a luta agora é para conseguir o custeio do tratamento da filha pelo Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com os médicos, ela precisa de transplantes de órgãos do sistema digestivo que só são feitos nos Estados Unidos, a um custo estimado em mais de R$ 1 milhão.

Campanhas na internet buscam arrecadar recursos ao menos para a viagem. De acordo com o Núcleo de Doenças Raras de Sorocaba, organização da sociedade civil que acompanha o caso, o tratamento da menina, no que exceder ao plano de saúde, deve ser bancado pelo SUS. Com a criação da política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras, publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de fevereiro, o Ministério da Saúde admitiu que o diagnóstico e o tratamento dessas doenças são obrigações do sistema público de saúde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), doenças raras são distúrbios que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil.