Justiça manda retirar sem-teto de área invadida em Iperó A justiça mandou retirar as famílias de sem-teto que desde a semana passada vêm se instalando numa área particular invadida, no distrito de George Oetterer, em Iperó, região de Sorocaba. A ocupação teve início da semana passada e já reúne cerca de 100 famílias no local.