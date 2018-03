Justiça manda soltar acusado de roubar pinga em SP A juíza da Vara de Execução Criminal de Osasco, na Grande São Paulo, Adriana Marilda Negrão, determinou hoje a soltura do catador R.P.S., detido em 8 de julho do ano passado sob acusação de entrar em um supermercado da capital paulista e beber uma pinga que custava R$ 1,50. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) informou que o preso deve sair do Centro de Detenção Provisória II de Osasco ainda hoje. Na segunda-feira, o juiz da 27ª Vara Criminal de São Paulo, Adevanir Carlos Moreira da Silveira, já havia ordenado que ele fosse colocado em liberdade, pois os sete meses de reclusão permitiam a passagem para o regime aberto. Mas um mandado de prisão expedido anteriormente pela Vara de Osasco o impediu de deixar a unidade. A Defensoria Pública, que vinha tentando obter a liberdade do catador com base no princípio da insignificância, alegou que, como o acusado não deveria estar preso pela acusação do furto da pinga, não existia justificativa para a continuidade da detenção dele por conta de dois outros processos anteriores, também por furto.