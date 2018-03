Justiça mantém livre estudante que atropelou ciclista

O relator do processo, o desembargador Breno Guimarães, considerou que o estudante não tem antecedentes criminais e que sua liberdade não apresenta riscos à investigação ou à sociedade.

Atropelamento

Na madrugada do dia 10 de março, Siwek atropelou o jovem, que estava a caminho do trabalho. No acidente, Sousa teve o braço arrancado. O estudante fugiu sem prestar socorro à vítima e jogou o braço em um córrego. Horas depois, ele compareceu a uma delegacia para se entregar. Um exame clínico apontou o existência de vestígios de álcool no sangue do motorista, mas concluiu que ele não estava embriagado na hora do acidente. Siwek chegou a ser preso, mas foi solto no dia 21 de março.