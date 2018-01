Justiça mantém presos suspeitos de morte na Unicamp A Justiça decretou na noite dessa sexta-feira (11) a prisão preventiva do casal suspeito de participação no assassinato do universitário Denis Papa Casagrande, de 21 anos, durante uma festa no campus da Unicamp, em Campinas (SP). A atendente Maria Tereza Peregrino, 20 anos, e o namorado dela, Anderson Mamede, 21 anos, devem permanecer na cadeia até que ocorra o julgamento.