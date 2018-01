Justiça multa em R$ 100 mil contra Google por fofocas no Orkut

O juiz Glodner Luiz Pauletto, do Tribunal de Justiça de Rondônia, determinou que a empresa Google Brasil Internet Ltda pague multa diária no valor R$ 1 mil, com valor máximo fixado em R$ 100 mil, caso o site de relacionamentos Orkut continue a possibilitar a disseminação indiscriminada de fofocas sobre cidadãos, em especial, crianças e adolescentes, das cidades de Pimenta Bueno, São Felipe do Oeste e Primavera de Rondônia. A decisão foi tomada em julgamento de um recurso interposto pela empresa que pedia à Justiça que reconsiderasse a decisão e eximisse o portal da obrigação determinada na sentença, alegando ser impossível, do ponto de vista técnico, o cumprimento da medida que obriga o Google a realizar uma vistoria diária e contínua de todo o conteúdo inserido nas páginas do Orkut. O Google afirmou ainda que cumpriu a liminar naquilo que foi possível. Providenciou a exclusão das comunidades mencionadas na denúncia do Ministério Público de Rondônia, embora não constasse do processo o seu endereço eletrônico (URL). E ressaltou que os usuários são os responsáveis pelas comunidades e pelo conteúdo inserido nas comunidades, "razão pela qual torna-se incabível a fiscalização determinada judicialmente". No entanto, na avaliação do juiz Glodner Luiz Pauletto, "se pessoas se utilizam da tecnologia para disseminar fofocas, o responsável pelo espaço onde tais comentários são inseridos também pode se utilizar da mesma tecnologia para impossibilitar que isto ocorra", razão pela qual, segundo ele, indefere-se o pedido de efeito suspensivo. As informações são do Tribunal de Justiça de Rondônia.