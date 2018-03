Justiça nega declarar morte presumida de Amarildo A Justiça do Rio negou nesta terça-feira, 20, pedido de parentes do ajudante de pedreiro Amarildo Dias de Souza, de 43 anos, para declarar a morte presumida dele. Amarildo está desaparecido desde 14 de julho, após ter sido conduzido por policiais militares de sua casa até a sede da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Favela da Rocinha, na zona sul do Rio. O objetivo da família, que enfrenta dificuldades financeiras, era requerer uma pensão ao Estado.