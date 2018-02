Justiça nega liberdade para suspeito do caso Mércia A Justiça de São Paulo negou hoje o pedido de liberdade para o vigia Evandro Bezerra Silva, suspeito de envolvimento no assassinato de Mércia Nakashima. A advogada foi morta após deixar a casa da avó, em Guarulhos, na Grande São Paulo, no dia 23 de maio. O corpo dela foi encontrado em uma represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo.