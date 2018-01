Justiça nega liberdade para suspeitos do caso Bernardo A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou o habeas corpus pedido pela defesa dos irmãos Edelvânia e Evandro Wirganovicz, presos preventivamente sob acusação de participação na morte e ocultação de cadáver do menino Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 7, por 2 votos a um no caso de Evandro, e por unanimidade, no caso de Edelvânia.